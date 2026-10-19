Zločin

DOJAVE O BOMBAMA U VIŠE ŠKOLA U JUŽNOBAČKOM OKRUGU: Policija na terenu obavlja pregled objekata

Ljiljana Preradović

19. 10. 2026. u 11:03

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U VIŠE škola u Južnobačkom okrugu, jutros je stigao mejl sa upozorenjem da je u školskom objektu postavljena eksplozivna naprava. Pripadnici policije su na terenu i pregledaju školske zgrade.

ДОЈАВЕ О БОМБАМА У ВИШЕ ШКОЛА У ЈУЖНОБАЧКОМ ОКРУГУ: Полиција на терену обавља преглед објеката

D.N.

Kako nezvanično saznajemo,  pet škola iz Bečeja je jutros porijavilo da su primili mejl sa ovakvim  upozorenjem,  kao i jedna škola u Temerinu. Zasada nije poznat tačan broj obrazovnih ustanova  na čije je mejl adrese stigla dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Mejlovi su poslati, kako saznajemo, sa anonimne adrese.

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