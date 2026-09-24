Nesreće

POVREĐENO VIŠE OSOBA, MEĐU KOJIMA IMA I DECE: Stravičan sudar autobusa i putničkog vozila u Mladenovcu

Jelisaveta Ljutić

24. 09. 2026. u 18:13

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U MLADENOVCU je danas, nešto posle 14 časova, došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali gradski autobus i automobil marke Golf.

ПОВРЕЂЕНО ВИШЕ ОСОБА, МЕЂУ КОЈИМА ИМА И ДЕЦЕ: Стравичан судар аутобуса и путничког возила у Младеновцу

Unsplash

Prema prvim nezvaničnim informacijama, za udes je, kako se sumnja, odgovoran vozač autobusa.

U sudaru je povređeno nekoliko putnika iz autobusa, među kojima ima i dece.

Više detalja o okolnostima nezgode, kao i stepenu povreda, biće poznato nakon uviđaja i pregleda povređenih.

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