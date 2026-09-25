VREBAO TRENUTAK NEPAŽNJE BEOGRAĐANA: Evo kako je serijski lopov otimao telefone, novac i torbe

U TREĆE osnovno javno tužilaštvo danas je priveden na saslušanje S.R. (30) koji se tereti za više krađa.

Foto: Freepik/ fabrikasimf

- S.R. je osumnjičen da je 22. septembra izvršio više krađa na teritoriji Beograda - kažu iz Trećeg OJT.

Dela je počinio uglavnom na teritoriji Novog Beograda, koristeći nepažnju oštećenih, kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Najpre je, navode dalje iz tužilaštva, oduzeo torbicu od M.Ž. u kojoj se nalazio novčanik sa ličnim dokumentima, novcem, ključevima od stana i putničkog vozila, kao i mobilni telefon.

Sa ukradenim stavrima, S.R. je pobegao sa lica mesta, a nedugo potom, iz vozila kurisrke službe koje nije bilo zaključano, ukrao je mobilni telefon kurira J.J. i pobegao.

- Osumnjičeni je danas saslušan pred javnim tužiocem - kažu iz Trećeg OJT.

Protiv njega je tužilaštvo podnelo predlog sudu za donošenje rešenja za određivanje pritvora, kako boravkom na slobodi ne bi pobegao, ponovio krivično delo, a tim pre jer je ranije osuđivan za slična krivična dela.