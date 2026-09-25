Hapšenja i istraga

SVAĐA U KLADIONICI PRERASLA U FIZIČKI NAPAD: Trojicu muškaraca tukao palicom u Leskovcu - Policija odmah reagovala

Ana Đokić

25. 09. 2026. u 12:05

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MUŠKARAC V. S. (40) iz Leskovca uhapšen je zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela, tako što je u sportskoj kladionici u tom gradu fizički napao trojicu muškaraca, pri čemu je jednog teško, a dvojicu lakše povredio.

СВАЂА У КЛАДИОНИЦИ ПРЕРАСЛА У ФИЗИЧКИ НАПАД: Тројицу мушкараца тукао палицом у Лесковцу - Полиција одмах реаговала

Foto: Depositphotos/pryzmat

Prema navodima policije, napad se dogodio 24. septembra, kada je osumnjičeni, kako se sumnja, fizičkom snagom i teleskopskom palicom nasrnuo na trojicu muškaraca.

V. S. se tereti za krivično delo teška telesna povreda, kao i dva krivična dela laka telesna povreda. Nakon hapšenja, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Leskovcu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

On će, uz krivičnu prijavu za krivična dela teška telesna povreda i laka telesna povreda, biti priveden nadležnom tužilaštvu, koje će odlučiti o daljem toku postupka.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

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