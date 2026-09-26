Fudbal

Paunović otkrio: Ovo je velika briga pred meč Srbija - Holandija

Александар Илић
Aleksandar Ilić

26. 09. 2026. u 14:35

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Luka Jović nije postigao gol u porazu Srbije od Grčke 1:2, a pred meč sa Holandijom Veljko Paunović govorio je o kadrovskoj situaciji.

Пауновић открио: Ово је велика брига пред меч Србија - Холандија

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Govorio je pred meč sa Holandijom Veljko Paunović i o kadrovskoj situaciji u selekciji Srbije. Upitan za meč je Vladimir Lučić. 

- Što se nas tiče u procesu smo oporavka. Momci dobro izgledaju. Bilo je par udaraca, standardne stvari. Pred nama je popodnevni trening i period u kome ćemo sve da odlučimo. Imali smo jedan peh na treningu. Povredio se Lučić, izvrnuo je zglob, videćemo njegovu situaciju - rekao je Paunović. 

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