"Nije on taj tip", Veljko Paunović o Luki Joviću: Znam ga, ovo sam mu rekao posle Grčke
Luka Jović nije postigao gol u porazu Srbije od Grčke 1:2, a pred meč sa Holandijom Veljko Paunović govorio je o napadaču.
Selektor Srbije otkrio je šta je rekao napadaču AEK-a nakon meča, uz konstataciju novinara da bivši napadač Reala nije postigao gol još od meča sa Slovenijom na Evropskom prvenstvu.
- Luka ne odustaje. Nije taj tip. Ono što mu kažem "zaboravi", "zaboravi tu situaciju". Golgeteri žive za momente kada će ući u seriju i kada će slaviti golove uz komentar "kakav majstor" moramo da budemo strpljivi sa napadačima, sa njim takođe. Nismo uspeli da mu donesemo dosta kvalitetnih lopti da on može da završi neku od njih - poručio je Paunović, a potom istakao da ima poverenja u Luku Jovića:
- Verujem u njega. Znam ga od ranih dana, kada je bio u u17 reprezentaciji i Zvezdi. Sećam se utakmice sa Nemačkom na Evropskom prvenstvu kada su nam dali gol, isto kao Grci u poslednjem minutu. Znam Lukinu sposobnost da postiže golove i koliko je efikasan u tome. Imali smo situaciju gde je ušla lopta u šesnaesterac Nemačke, jedan šut, drugi, ja mislim: "Samo Luki da padne", dao je gol - rekao je Paunović.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Partizan je ovo čekao 19 godina!
26. 09. 2026. u 08:44
Kakvo ludilo! Trojka sa celog terena, za pobedu, posle koša nastao je haos (VIDEO)
26. 09. 2026. u 07:52
Bio je prvak sveta sa Srbijom, igrao u Partizanu, sada se vratio Premijer ligu BiH
26. 09. 2026. u 11:57
UEFA brutalno kaznila Partizan!
26. 09. 2026. u 11:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)