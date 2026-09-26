"Nije on taj tip", Veljko Paunović o Luki Joviću: Znam ga, ovo sam mu rekao posle Grčke

Luka Jović nije postigao gol u porazu Srbije od Grčke 1:2, a pred meč sa Holandijom Veljko Paunović govorio je o napadaču.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Selektor Srbije otkrio je šta je rekao napadaču AEK-a nakon meča, uz konstataciju novinara da bivši napadač Reala nije postigao gol još od meča sa Slovenijom na Evropskom prvenstvu.

- Luka ne odustaje. Nije taj tip. Ono što mu kažem "zaboravi", "zaboravi tu situaciju". Golgeteri žive za momente kada će ući u seriju i kada će slaviti golove uz komentar "kakav majstor" moramo da budemo strpljivi sa napadačima, sa njim takođe. Nismo uspeli da mu donesemo dosta kvalitetnih lopti da on može da završi neku od njih - poručio je Paunović, a potom istakao da ima poverenja u Luku Jovića:

- Verujem u njega. Znam ga od ranih dana, kada je bio u u17 reprezentaciji i Zvezdi. Sećam se utakmice sa Nemačkom na Evropskom prvenstvu kada su nam dali gol, isto kao Grci u poslednjem minutu. Znam Lukinu sposobnost da postiže golove i koliko je efikasan u tome. Imali smo situaciju gde je ušla lopta u šesnaesterac Nemačke, jedan šut, drugi, ja mislim: "Samo Luki da padne", dao je gol - rekao je Paunović.

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