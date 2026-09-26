Politika

DOK SRDANOVIĆ VREĐE ŽENE: NJegovi sledbenici vređaju sve redom

В. Н.

26. 09. 2026. u 15:56

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BLOKADERSKOM nasilju nema kraja.

ДОК СРДАНОВИЋ ВРЕЂЕ ЖЕНЕ: Његови следбеници вређају све редом

Foto: Printskrin

Dok njihov vođa Ilija Srdanović vređa žene Srbije, njegov "podmadak" je rešio da ponovo probije dno.

Počeli sve redom da vređaju kao deo svoje kampanje.

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