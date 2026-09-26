DOK SRDANOVIĆ VREĐE ŽENE: NJegovi sledbenici vređaju sve redom
BLOKADERSKOM nasilju nema kraja.
Dok njihov vođa Ilija Srdanović vređa žene Srbije, njegov "podmadak" je rešio da ponovo probije dno.
Počeli sve redom da vređaju kao deo svoje kampanje.
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