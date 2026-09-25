VELIKA AKCIJA SBPOK-A: Zaplenjeno 50 kilograma marihuane, dve osobe uhapšene (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa Odeljenjem za hapšenje, zaplenili su oko 50 kilograma marihuane i uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Slobode su lišeni L. J. (1997) i D. K. (1994).
Pretresom stana i drugih prostorija u Obrenovcu, policikski službenici su pronašli i zaplenili više PVC paketa u kojima se nalazila biljna materija nalik na opojnu drogu kanabis, ukupne težine oko 50 kilograma.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
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