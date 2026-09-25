Zločin

VELIKA AKCIJA SBPOK-A: Zaplenjeno 50 kilograma marihuane, dve osobe uhapšene (VIDEO)

З.У.

25. 09. 2026. u 20:47

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PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa Odeljenjem za hapšenje, zaplenili su oko 50 kilograma marihuane i uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

ВЕЛИКА АКЦИЈА СБПОК-А: Заплењено 50 килограма марихуане, две особе ухапшене (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

​Slobode su lišeni L. J. (1997) i D. K. (1994).

Pretresom stana i drugih prostorija u Obrenovcu, policikski službenici su pronašli i zaplenili više PVC paketa u kojima se nalazila biljna materija nalik na opojnu drogu kanabis, ukupne težine oko 50 kilograma.

​Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

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