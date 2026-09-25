VELIKA AKCIJA SBPOK-A: Zaplenjeno 50 kilograma marihuane, dve osobe uhapšene (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), u saradnji sa Odeljenjem za hapšenje, zaplenili su oko 50 kilograma marihuane i uhapsili dve osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

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​Slobode su lišeni L. J. (1997) i D. K. (1994).

Pretresom stana i drugih prostorija u Obrenovcu, policikski službenici su pronašli i zaplenili više PVC paketa u kojima se nalazila biljna materija nalik na opojnu drogu kanabis, ukupne težine oko 50 kilograma.

​Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.