Ako neko poznaje Holanđane, to je Dušan Tadić: "Znaju ko im preti i o svemu vode računa"

Kapiten reprezentacije Srbije govorio je na konferenciji za medije pred utakmicu sa Holandijom u Ligi nacija.

foto:N.Skenderija

Fudbalska reprezentacija Srbije porazom od Grčke (1:2) na "Marakani" započeli su učešće u A diviziji Lige nacija. Uprkos vođstvu od četvrtog minuta, "orlovi" su na kraju ipak posustali, a "heleni" odneli sva tri boda za Atinu.

No, pred izabranicima Veljka Paunovića su još tri meča u ovom prozoru. Naredni rival naših momaka jeste Holandija, koja je u prvom kolu remizirala sa Nemačkom 1:1.

Pred utakmicu na stadionu "Rajko Mitić" (nedelja, 18.00) javnosti su se obratili selektor Paunović, čije ste obraćanje mogli da pratite u našem lajv blogu, a pored njega sedeo je povratnik u reprezentaciju Dušan Tadić. Najdublji utisak ostavio je u Ajaksu, trenutno nastupa za NEC, a u prošlosti je nosio dresove Groningena i Tventea. Zbog toga je na početku srpski kreativac pričao o kvalitetima i tome koliko dobro poznaje igrače Holandije.

- Poznajem dosta igrača, igrao sam sa 50-60% reprezentativaca, a ostali... Protiv njih sam igrao. Igraju u ozbiljnim klubovima, to je lepo videti kako su se razvili. Mislim da selektor i njegov tim rade besprekornu analizu, rade na svim detaljima. Možemo mi nešto da dopunimo, ali i nema potrebe jer su stručni i detaljni. O svemu vode računa. Uglavnom razmišljaju o sebi, naravno, analiziraju protivnika. Znaju ko im preti, to svakako.

Prokomentarisao je i duel sa Grcima.

- Dobro smo krenuli, ali smo im posle gola mahinalno prepustili inicijativu. Oni su to znali da iskoriste. Bila je dobra utakmica u smislu da izvučemo pouke i vidimo gde mi želimo da završimo. Kada igraš protiv kvalitetnih timova možeš da izvučeš dosta pouka. Moramo napredovati iz meča u meč i praviti ekipu za ono što je najbitnije, za taj mart...

Dobio je zatim pitanje momak iz Bačke Topole o odnosu sa Lazarom Samardžićem, koji je projektovan kao upravo njegova zamena u budućnosti.

- Imamo dobar odnos. Kao dete je imao moj dres, volim ga kakav je momak i igrač. Tu sam da mu pomognem, fenomenalan je. Mislim da treba da bude bezobrazniji, da preuzme odgovornost i da bude žustriji. Svi smo drugačiji profili ovde, neko je mirniji, neko je žustriji. Naravno da smo tu da pomognemo jedni drugima, da budu bolji. Tako je i meni bilo kad sam dolazio - istakao je kapiten.

Posle epizode u Al Vahdi iz UAE, Tadić je odlučio karijeru da nastavi u Necu, ekipi koja je prošle godine završila na trećem mestu Eredivizije.

- Lep, simpatičan gradić, isto i klub. Lepo iskustvo. Klub u razvoju, ima dobrih stvari, ima i ne tako dobrih stvari, ali sve je to interesantno jako - zaključio je Tadić.