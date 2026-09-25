"NOVOSTI" SAZNAJU: Poginuli beba i starija žena, tri osobe povređene kod Bujanovca
U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 18 i 30 na putu dugog A reda Bujanovac - Srpska kuća stradale su dve osobe, potvrđeno je Novostima u policiji, a prema našim saznanjima u pitanju je beba i starija žena.
U udesu su učestvovala dva vozila tojota i golf bujanovačkih registarskih oznaka. Uviđaj je u toku, saobraćaj se preusmerava.
Prema nezvaničnim informacijama povređene su još tri osobe i to teže i one su zbrinute u vranjskom Zdravstvenom centru.
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