Nesreće

TRAGEDIJA NA JUGU SRBIJE: Poginuli majka i dete, više osoba povređeno

Novosti online

25. 09. 2026. u 20:50

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DVOGODIŠNjE dete i njegova majka stradali su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas, u petak, oko 18 časova nedaleko od Bujanovca, potvrđeno je u Službi hitne pomoći bujanovačkog Doma zdravlja.

ТРАГЕДИЈА НА ЈУГУ СРБИЈЕ: Погинули мајка и дете, више особа повређено

Foto: AI generated

Nesreća se dogodila na magistralnom putu (stari auto-put) ka Vranju.

U udesu je povređeno više osoba.

Po nezvaničnim informacijama, došlo je do sudara dva automobila.

Dežurne ekipe bujanovačke Hitne pomoći transportovale su povređene u Zdravstveni centar Vranje.

Dok ovo javljamo put je zatvoren za saobraćaj i policija preusmerava vozila iz pravca Vranja kroz Bujanovačku Banju, a iz pravca Bujanovca na stari put.

(Telegraf)

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