Zločin

UHAPŠEN VATROGASAC DILER U NIŠU: Prilikom pretresa pronađena velika svota novca, skupoceni automobili i droga

В.Н.

26. 09. 2026. u 16:06

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PRIPADNICI Sektora unutrašnje kontrole MUP-a Republike Srbije, u zajedničkoj akciji sa Odeljenjem kriminalističke policije Policijske uprave u Nišu i Višim javnim tužilaštvom u Nišu, odredili su zadržavanje do 48 sati pripadniku Vatrogasno-spasilačke brigade Niš V. R. i građaninu A. Đ.

УХАПШЕН ВАТРОГАСАЦ ДИЛЕР У НИШУ: Приликом претреса пронађена велика свота новца, скупоцени аутомобили и дрога

Foto: Profimedia/Herrmann Agenturfotografie / Alamy

Oni se terete za krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i neovlašćenog držanja opojnih droga.

- Prilikom pretresa i akcije hapšenja, po nalogu javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu, od osumnjičenog vatrogasca V. R., koji se tereti za prodaju narkotika, privremeno je oduzeta pozamašna suma novca u različitim valutama. Policija je kod njega pronašla 17.070 evra, 163.000 dinara, 100 američkih dolara, 150 švajcarskih franaka i 100 makedonskih denara - saopštio je MUP.

Pored novca, od V. R. su zaplenjeni digitalna vagica za precizno merenje, PVC ambalaža sa vidljivim tragovima opojne droge, dva mobilna telefona, kao i dva luksuzna vozila - automobil marke "Land Rover" i "BMW X3". Među zaplenjenim predmetima našlo se i ukupno 60 tableta lekova, odnosno po 30 tableta "Eloryqa" i "Jamaks".

Istovremeno, od drugoosumnjičenog A. Đ., koji se sumnjiči za neovlašćeno držanje opojnih droga, policijski službenici su oduzeli oko 7,5 grama zelene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, šest PVC paketića sa belom praškastom materijom nalik na kokain ukupne mase 4,4 grama, kao i jedan mobilni telefon.

Osumnjičeni V. R. i A. Đ. će u zakonskom roku, uz odgovarajuću krivičnu prijavu, biti privedeni na saslušanje i dalju nadležnost Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

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