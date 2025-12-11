DVE OSOBE LAKŠE POVREĐENE: U Novom Sadu za dan dogodile se tri saobraćajne nesreće
U NOVOM Sadu za dan, odnosno u utorak, 10. decembra, dogodile su se tri saobraćakjne nesreće u kojima su tri osobe zadobile lakše povrede.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 10. decembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 364 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 16 vozača i šest vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.
