JEDNA OSOBA TEŽE, A DVE LAKŠE POVREĐENE: Na području PU Subotica, prtekle nedelje dogodilo se devet saobraćajnih nesreća
NA području Policijske uprave u Subotici, od 24. do 30. novembra dogodilo se devet saobraćajnih nesreća. U tri saobraćajne nesreće jedna osoba je teže, a dve su lakše povređene, dok je u šest pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 56 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 499 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 27 vozača od kojih je za četiri vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 10 ntervencija.
