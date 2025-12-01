JEDNA OSOBA TEŽE, A DVE LAKŠE POVREĐENE: Na području PU Subotica, prtekle nedelje dogodilo se devet saobraćajnih nesreća

NA području Policijske uprave u Subotici, od 24. do 30. novembra dogodilo se devet saobraćajnih nesreća. U tri saobraćajne nesreće jedna osoba je teže, a dve su lakše povređene, dok je u šest pričinjena samo materijalna šteta.

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 56 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 499 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 27 vozača od kojih je za četiri vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 10 ntervencija.