DVA VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otrkila i sankcionisala 246 prekršaja

NA području Južnobačkog okruga, odnosno Grada Novog Sada, u četvrtak, 25. decembra, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila lake telesne povrede.

G.Šljivić

Policijska uprava u Novom Sadu je, u četvrtak, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 246 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i tri vozila, a zadržana su dva vozača, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

