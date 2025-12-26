DVA VOZAČA ZADRŽANA NA TREŽNJENJU: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otrkila i sankcionisala 246 prekršaja
NA području Južnobačkog okruga, odnosno Grada Novog Sada, u četvrtak, 25. decembra, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila lake telesne povrede.
Policijska uprava u Novom Sadu je, u četvrtak, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 246 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 15 vozača i tri vozila, a zadržana su dva vozača, zbog vožnje pod dejstvom alkohola.
Oni će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
APELACIONI SUD DONEO REŠENjE: Trajno odzet deo Šarićeve imovine
26. 12. 2025. u 19:17
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)