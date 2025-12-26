Hapšenja i istraga

UBIO GA, PA ISEKAO I NOGE BACIO U KOLUBARU: Optužen Slobodan M. za teško ubistvo kod Lazarevca

Slađana Matić

26. 12. 2025. u 16:08

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Slobodana M. (28) zbog postojanja opravdane sumnje da je 20. juna 2025. godine u okolini Lazarevca na podmukao način lišio života Zorana Lukuća (70), a potom njegovo telo isekao na više delova u nameri da prikrije izvršenje krivičnog dela.

УБИО ГА, ПА ИСЕКАО И НОГЕ БАЦИО У КОЛУБАРУ: Оптужен Слободан М. за тешко убиство код Лазаревца

Foto Pristup

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju okrivljni se tereti za teško ubistvo. Tužilaštvo je sudu predložilo da Slobodanu M. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da su se 20. juna oštećeni i okrivljeni automobilom okrivljenog marke “ford fokus”, vraćali iz Barajeva seoskim putevima preko Pepelišta, tako što je vozilom upravljao Lukić, dok je okrivljeni Slobodan M. sedeo na zadnjem sedištu. Zloupotrebivši poverenje oštećenog, Slobodan M. ga je nagovorio da se odvezu do napuštenih kopova „Kolubare“, gde su u 12.23 časa presekli Ibarsku magistralu kod drugog skretanja za kopove „Kolubara“ i uputili se na takozvani Stari ibarski put, pa je okrivljeni upotrebom fizičke snage ubio Lukića. Nakon toga ga je izvukao iz vozila i ostavio na nepoznatoj lokaciji unutar kopova „Kolubara“.

Potom se svojim vozilom udaljio sa lica mesta i u 12.33 časa izašao na deo Ibarske magistrale kod sledećeg uključenja za te kopove. Odvezao se do adrese stanovanja Lukića u Lazarevcu, gde je na parkingu stajalo otključano vozilo marke „citroen CZ“ u koje je okrivljeni stavio mobilni telefon oštećenog, a potom otišao do auto-perionice u Lazarevcu, gde je oprao svoje vozilo „Ford fokus“ sa spoljne strane.

Neutvrđenog dana tim autom Slobodan M. je otišao do mesta gde je ostavio beživotno telo Lukića i isekao ga na više delova sa namerom da prikrije izvršenje krivičnog dela, pa je obe noge pokonog bacio u reku Kolubaru, a potom je napustio lice mesta.

Desna noga pokojnog Lukića pronađena je 23. jna oko 22:50 časova u reci Kolubari, dok je leva noga pronađena sutradan oko 11:50 časova.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UHAPŠENE 32 OSOBE, OPASNOM METODOM ZGRNULI SKORO 400 MILIONA Velika akcija policije u borbi protiv korupcije
Zločin

0 0

UHAPŠENE 32 OSOBE, OPASNOM METODOM ZGRNULI SKORO 400 MILIONA Velika akcija policije u borbi protiv korupcije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su 32 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela u vezi sa krivičnim delima neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, poreska prevara i pranje novca čime je budžet Srbije oštećen za više od 389 miliona dinara.

26. 12. 2025. u 20:10

Politika
Tenis
Fudbal
LAV NAPAO ČOVEKA U ALBANIJI: Držali ga kao ljubimca (VIDEO)

LAV NAPAO ČOVEKA U ALBANIJI: Držali ga kao ljubimca (VIDEO)