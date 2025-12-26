UBIO GA, PA ISEKAO I NOGE BACIO U KOLUBARU: Optužen Slobodan M. za teško ubistvo kod Lazarevca

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Slobodana M. (28) zbog postojanja opravdane sumnje da je 20. juna 2025. godine u okolini Lazarevca na podmukao način lišio života Zorana Lukuća (70), a potom njegovo telo isekao na više delova u nameri da prikrije izvršenje krivičnog dela.

Foto Pristup

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju okrivljni se tereti za teško ubistvo. Tužilaštvo je sudu predložilo da Slobodanu M. produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoji opravdana sumnja da su se 20. juna oštećeni i okrivljeni automobilom okrivljenog marke “ford fokus”, vraćali iz Barajeva seoskim putevima preko Pepelišta, tako što je vozilom upravljao Lukić, dok je okrivljeni Slobodan M. sedeo na zadnjem sedištu. Zloupotrebivši poverenje oštećenog, Slobodan M. ga je nagovorio da se odvezu do napuštenih kopova „Kolubare“, gde su u 12.23 časa presekli Ibarsku magistralu kod drugog skretanja za kopove „Kolubara“ i uputili se na takozvani Stari ibarski put, pa je okrivljeni upotrebom fizičke snage ubio Lukića. Nakon toga ga je izvukao iz vozila i ostavio na nepoznatoj lokaciji unutar kopova „Kolubara“.

Potom se svojim vozilom udaljio sa lica mesta i u 12.33 časa izašao na deo Ibarske magistrale kod sledećeg uključenja za te kopove. Odvezao se do adrese stanovanja Lukića u Lazarevcu, gde je na parkingu stajalo otključano vozilo marke „citroen CZ“ u koje je okrivljeni stavio mobilni telefon oštećenog, a potom otišao do auto-perionice u Lazarevcu, gde je oprao svoje vozilo „Ford fokus“ sa spoljne strane.

Neutvrđenog dana tim autom Slobodan M. je otišao do mesta gde je ostavio beživotno telo Lukića i isekao ga na više delova sa namerom da prikrije izvršenje krivičnog dela, pa je obe noge pokonog bacio u reku Kolubaru, a potom je napustio lice mesta.

Desna noga pokojnog Lukića pronađena je 23. jna oko 22:50 časova u reci Kolubari, dok je leva noga pronađena sutradan oko 11:50 časova.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć