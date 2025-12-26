APELACIONI SUD DONEO REŠENJE: Trajno odzet deo Šarićeve imovine

APELACIONI sud u Beogradu danas je doneo odluku da trajno oduzme deo imovine od osuđenog Darka Šarića, za koju se sumnja da je proistekla iz krivičnog dela.

Foto Z. Jovanović

Drugostepeni sud je doneo odluku da odbije kao neosnovane žalbe osuđenog Šarića i trećih lica, osim u delu koji se odnosi na oduzimanje garaže od N. Š, kao i žalbu tužilaštva na odbijajući deo rešenja i potvrdio prvostepeno rešenje.

S druge strane sud je usvojio žalbe punomoćnika S. D, D. Š. i D. N. Š. u celosti i N. Š, u delu koji se odnosi na oduzimanje garaže površine 22,67 m2, i ukinuo prvostepeno rešenje i u tom delu predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odučivanje, objavljeno je na sajtu tog suda.

Prethodno je Viši sud u Beogradu usvojio zahtev Javnog tužilaštva za organizovani kriminal i od Šarića je trajno oduzeta imovina proistekla iz krivičnog dela.

Od Šarića je oduzeta porodična stambena zgrada u Kragujevcu, stambeni objekat sa garažom i bazenom u Sremskoj Kamenici, nekoliko placeva i objekata u istom mestu, kao i novac na dinarskom računu od 1.764.533,73 dinara, i na deviznim računima od 5.435,48 evra i od 3.162,69 evra, kao i sve pokretne stvari pronađene u nepokretnostima.

Pored toga, prvostepenim rešenjem od trećih lica je oduzeto i to od T. A. stan u Beogradu, od N. Š. takođe stan u Beogradu i jedan na Zlatiboru, od D. Š. dva stana i garaža u Beogradu, dok je od I. Š. oduzeta stambena zgrada u Beogradu, od D. Š. stan u Beogradu, od L. P. jedan stan, objekat, putničko vozilo marke „be-em-ve“, 17.250 evra i pokretne stvari, od S. D. je oduzet stan u Šapcu, od M. Š. 110.000 evra i od D. Š. sa deviznog računa 30.922 evra.

Prvostepenim rešenjem odbijen je zahtev tužilaštva da se od Šarića trajno oduzme nekoliko parcela i objekata u Sremskoj Kamenici, kao i od trećeg lica N. Š. stan u Beogradu.

Darko Šarić je inače pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 15 godina zbog krijumčarenja 5,7 tona kokaina Južne Amerike u Evropu, dok se protiv njega pred Specijalnim sudom vode još dva krivična postupka.

sputnikportal.rs

