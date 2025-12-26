UHAPŠENE 32 OSOBE, OPASNOM METODOM ZGRNULI SKORO 400 MILIONA Velika akcija policije u borbi protiv korupcije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su 32 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela u vezi sa krivičnim delima neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreski kredit, poreska prevara i pranje novca čime je budžet Srbije oštećen za više od 389 miliona dinara.

Foto: MUP

U ovoj opsežnoj akciji usmerenoj na suzbijanje ovih krivičnih dela, uhapšeni su N. A. (39) iz Beograda koji se sumnjiči da je organizator grupe, I. M. (42), J. S. (48), I. D. (48), D. M. M. (41), M. N. (38), svi iz Šapca, T. N. (44) iz Valjeva, kao i V. L. (28), N. K. (30), S. D. (64), V. Lj. (59), S. L. (28), V. R. N. (49), M. M. (24), S. S. (32), M. B. (31), B. B. (25), K. S. (60), M. F. (29), I. N. (28), M. A. (27), P. D. (37), S. I. (41), P. B. (30), P. M. (58), N. I. (39), Ž. Z. (45), S. M. (37), R. B. (55), B. M. (30), D. S. (41) i D. Š. (52), svi iz Beograda, dok je za tri osobe raspisana potraga.

Kako se sumnja, oni su u periodu od 2018. do 2024. godine, osnovali veći broj firmi koje su koristili za fiktivnu prodaju veće količine nefunkcionalnih pumpi, agregata, kablova i slične robe koju su prethodno nabavili na ilegalnom tržištu.

Na osnovu lažnih računa u kojima je cena ove robe znatno uvećavana u odnosu na tržišnu, prikazivali su neistinit PDV na osnovu kojeg je privrednim društvima koja su osnovali, isplaćen povraćaj PDV u iznosu od 389.702.998 dinara.

Sumnja se da su, u nameri da prikriju nezakonito poreklo novca, simulovanim fakturama obavljali transfere ovog novca sa tekućih računa svojih firmi na lične račune osumnjičenih članova ove grupe, a koji su zatim podizali i predavali N. A.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.