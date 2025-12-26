LANČANI SUDAR U BEOGRADU: U saobraćajnoj nesreći učestvovalo 5 vozila, ima više povređenih (VIDEO)
U ULICI Gospodara Vučića oko 15.30 sati došlo je do lančanog sudara u kojem je prema nezvaničnim saznanjima povređeno više osoba.
Kako se nezvanično saznaje, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je pet vozila.
Prema prvim informacijama, više osoba je povređeno, a stepen povreda nije poznat.
Na licu mesta se nalazi policija, uviđaj je u toku.
U Ulici Gospodara Vučića trenutno je obustavljen saobraćaj.
(Blic.rs)
