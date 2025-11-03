HITNO POSLATA KONTRADIVERZIONA EKIPA POLICIJE: Drama na Dunavu kod Ritopeka - Pecaroš izvukao bombu
PECAROŠ je u nedelju oko 10 sati zatekao eksplozivnu napravu u Dunavu kod Ritopeka.
Voda je prema nezvaničnim saznanjima izbacila eksplozivnu napravu na obalu.
Pecaroš je odmah alarmirao policiju koja je ustanovila da je reč o takozvanoj kašikari za koju se za sada ne zna kako je završila u vodi.
Na teren je hitno poslata kontradiverziona ekipa policije koja je bombu izvadila iz vode i potom odnela na mesto gde će biti uništena.
(Telegraf)
