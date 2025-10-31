Nesreće

LAKŠE POVREĐENO 13 OSOBA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se šest saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

31. 10. 2025. u 13:25

NA području JUžnobačkog okruga u četvrtak, 30. oktobra , dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima je 13 osoba zadobilo lake telesne povrede.

G.Šljivić

Na području Grada Novog Sada, dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 30. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 253 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 11 vozača i četiri vozila.

