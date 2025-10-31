LAKŠE POVREĐENO 13 OSOBA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se šest saobraćajnih nesreća
NA području JUžnobačkog okruga u četvrtak, 30. oktobra , dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima je 13 osoba zadobilo lake telesne povrede.
Na području Grada Novog Sada, dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.
Policijska uprava u Novom Sadu je, 30. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 253 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 11 vozača i četiri vozila.
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
