POZNATO STANJE DEVOJČICE KOJA JE ISPALA IZ AUTOBUSA: Prevezena na neurohirurgiju Urgentnog centra

U ŠANGAJSKOJ ulici u Batajnici jutros oko šest časova iz autobusa je ispala devojčica od 17 godina starosti, koja je sa lakšim povredama glave prevezena u Urgentni centar.

Foto: M.Stevanović

- U 6.16 časova iz Šangajske ulice primili smo poziv da je devojčica ispala iz autobusa. Ne znamo detalje i okolnosti. Ona je u stabilnom stanju, povrede nisu kvalifikovane kao teška trauma - rečeno je u Hitnoj pomoći.

Devojčica je iz predostrožnosti prevezena na neurohirurgiju Urgentnog centra.

(Tanjug)

