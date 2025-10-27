POZNATO STANJE DEVOJČICE KOJA JE ISPALA IZ AUTOBUSA: Prevezena na neurohirurgiju Urgentnog centra
U ŠANGAJSKOJ ulici u Batajnici jutros oko šest časova iz autobusa je ispala devojčica od 17 godina starosti, koja je sa lakšim povredama glave prevezena u Urgentni centar.
- U 6.16 časova iz Šangajske ulice primili smo poziv da je devojčica ispala iz autobusa. Ne znamo detalje i okolnosti. Ona je u stabilnom stanju, povrede nisu kvalifikovane kao teška trauma - rečeno je u Hitnoj pomoći.
Devojčica je iz predostrožnosti prevezena na neurohirurgiju Urgentnog centra.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI SA LICA MESTA: Ovo je kuća u kojoj je majka ubila ćerku u Nišu
Preporučujemo
AUTOMOBIL SA DIZALICE PAO NA MUŠKARCA: Nesreća u Batajnici
25. 10. 2025. u 07:13
DRAMA U BATAJNICI RANIM JUTROM: Devojčica (15) ispala iz autobusa, povredila glavu
27. 10. 2025. u 08:22
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)