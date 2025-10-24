PALA U PUKOTINU GLEČERA I ZAUSTAVILA SE NA DUBINI OD ŠEST METARA: Devojčica (10) iz Srbije doživela pravo čudo u Austriji

DESETOGODIŠNjA skijašica iz Srbije koja je juče propala kroz pukotinu na glečeru Hintertuks u Austriji, otpuštena je iz bolnice, kako navode austrijski mediji, uz minimalne povrede. Devojčica je na skijalištu bila kao član srpske alpske trening-grupe.

Mlada skijašica (10) iz Srbije, koja je u sredu na glečeru Hintertuks u tirolskoj dolini Cilertal pala u pukotinu, preživela je nesreću gotovo nepovređena. Kako se procenjuje, zahvaljujući opremi u kojoj je bila, zadobila je minimalne povrede, odnosno zadobila je samo modrice.

- Dete je čudom prošlo skoro bez ikakvih povreda - saopštila je policija.

To je u četvrtak potvrdio i Markus Rajhkendler, medicinski direktor Okružne bolnice Švac, za austrijski "Krone".

- Desetogodišnjakinja je zadobila samo modrice (kontuzije). Ostala je kod nas preko noći i u četvrtak pre podne na posmatranju, a trener ju je već popodne pokupio - rekao je direktor bolnice.

On je rekao da devojčica treba da slavi drugi rođendan, jer je njen slučaj "čudo na Hintertuksu".

- Padovi u pukotine u većini slučajeva završavaju teškim povredama ili smrću - zaključio je direktor austrijske bolnice.

Kaciga i štitnik za leđa spasili težih povreda

Moguće je da je oprema koju je desetogodišnjakinja nosila doprinela tome da prođe sa minimalnim povredama.

Prema rečima policije, ona je na sebi imala kacigu i štitnik za leđa (leđni protektor).

Pala u pukotinu i zaustavila se na dubini od šest metara

Kako su juče pisali austrijski mediji, devojčica iz Srbije nije poslušala uputstva svog trenera, te je otišla da skija u neobezbeđeno područje skijališta na nadmorskoj visini od 3.100 metara.

- Sve se dogodilo na prilazu trening-stazi u zoni crvene staze broj 9, nakon čega je dete palo u pukotinu i zaustavilo se na steni na dubini od šest metara - navodi policija.

Očevici su odmah pozvali pomoć, a pokrenuta je velika akcija spasavanja.

- Devojčica je na kraju locirana od strane spasilačkog tima u pukotini i uz veliki napor je izvučena - izjavio je portparol policije Ervin Fegel.

Gorski spasioci su se spustili do desetogodišnjakinje i ubrzo je spasili koristeći sistem koturača. Ispostavilo se da je devojčica preživela pad gotovo nepovređena.

Ona je prebačena u bolnicu helikopterom Hitne pomoći.

Prema policiji, desetogodišnjakinja se žalila na bol u ruci.

U akciji su takođe učestvovali planinski spasioci i pripadnici alpske policije.

