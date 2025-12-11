UKRAJINSKA strana kazala je da je “ažurirana” verzija Trampovog plana za mir u Ukrajini bolja. Mediji u Ukrajini imaju drugačije viđenje.

Foto: Profimedia/ilustracija

Dok je obaveštavao javnost o napretku „mirovnih“ pregovora, Volodimir Zelenski je rekao da je trenutni „mirovni plan“ koji su predložile Sjedinjene Države „bolji od prethodnog“, ukazujući na smanjenje početnog nacrta sa 28 tačaka na 20 i uklanjanje „očigledno neukrajinskih“ klauzula kao pozitivan razvoj događaja.



Međutim, ZN.UA je ispitao „novu“ verziju „Trampovog mirovnog plana“ i tvrdi sa sigurnošću da „novi“ nije ništa više od još uvek nezaboravljenog starog. U suštini, to je samo malo prerađeno izdanje "ozloglašenih" „28 Trampovih tačaka“, koje su, kao što se možda sećate, nastale u Rusiji, a Amerikanci su ih tek kasnije komercijalizovali. Razlika je sada u tome što su ove tačke raspoređene u četiri dokumenta, svaki sa svojom listom potpisnika.

Ovo su glavne tačke:*Sastoji se od četiri dokumenta, prema ukrajinskim medijima:

*Sporazum između Ukrajine, Rusije, Sjedinjenih Država i Evrope (20 tčaka);

*Okvirne bezbednosne garancije za Ukrajinu (3 tačke);

*Obaveze SAD prema NATO-u (4 tačke);

*Sporazum između Rusije i Sjedinjenih Država (12 tačaka).

*Dokumenti predlažu:

*Priznavanje ruske kontrole nad Krimom, LNR i DNR.

*Stvaranje demilitarizovane zone u DNR, iz koje će se povući ukrajinske oružane snage.

*Zamrzavanje situacije u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti duž trenutne linije fronta.

*Obavezivanje Ukrajine i Rusije da ne pokušavaju da promene ove sporazume silom.

*Podela električne energije iz Zaporoške nuklearne elektrane između Rusije i Ukrajine u odnosu 50/50 pod kontrolom SAD.

*SAD garantuju neširenje NATO-a na istok.

*Bezbednosne garancije za Ukrajinu, slične članu 5 NATO-a.

(RVvoenkor/ZN.UA)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć