Region

STRADAO PILOT U AVIONSKOJ NESREĆI: Bio licencirani instruktor za obuku leta

Ana Đokić

11. 12. 2025. u 16:22

U AVIONSKOJ nesreći na Kapinom Polju kod Nikšića stradao je pilot Veljko Vukotić.

СТРАДАО ПИЛОТ У АВИОНСКОЈ НЕСРЕЋИ: Био лиценцирани инструктор за обуку лета

D.N.

Vukotić je upravljao manjom letilicom tipa Jedrilica Aero.  

On je bio i licencirani instruktor za obuku leta.  

- Na Kapinom Polju, u Nikšiću, dogodila se avionska nesreća u kojoj je stradala jedna osoba - rekli su prethodno iz Uprave policije za podgorički portal Dan.

BONUS VIDEO:

PRVI DIREKTAN LET IZ ASTANE STIGAO U BEOGRAD

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 1

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?

DR NOVOSTI: Zašto je transplantacija obrva toliko popularna među ženskom populacijom?