STRADAO PILOT U AVIONSKOJ NESREĆI: Bio licencirani instruktor za obuku leta
U AVIONSKOJ nesreći na Kapinom Polju kod Nikšića stradao je pilot Veljko Vukotić.
Vukotić je upravljao manjom letilicom tipa Jedrilica Aero.
On je bio i licencirani instruktor za obuku leta.
- Na Kapinom Polju, u Nikšiću, dogodila se avionska nesreća u kojoj je stradala jedna osoba - rekli su prethodno iz Uprave policije za podgorički portal Dan.
