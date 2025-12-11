OCOKOLJIĆ OTKRIO! Evo kada se jedan od najboljih košarkaša Partizana Karlik DŽons vraća na teren

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić otkrio je kada se Karlik Džons vraća na košarkaške terene.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Džouns je i dalje u procesu oporavka, ali se njegov povratak na parket bliži.

- Karlik je bio na snimanju kako bi se videlo kako kost zarasta. Očekuje se sredinom januara, ako sve bude po planu - rekao je trener crno-belih.

