OCOKOLJIĆ OTKRIO! Evo kada se jedan od najboljih košarkaša Partizana Karlik DŽons vraća na teren
Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić otkrio je kada se Karlik Džons vraća na košarkaške terene.
Džouns je i dalje u procesu oporavka, ali se njegov povratak na parket bliži.
- Karlik je bio na snimanju kako bi se videlo kako kost zarasta. Očekuje se sredinom januara, ako sve bude po planu - rekao je trener crno-belih.
