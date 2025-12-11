Košarka

OCOKOLJIĆ OTKRIO! Evo kada se jedan od najboljih košarkaša Partizana Karlik DŽons vraća na teren

Новости онлине

11. 12. 2025. u 16:30

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić otkrio je kada se Karlik Džons vraća na košarkaške terene.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanovic

Džouns je i dalje u procesu oporavka, ali se njegov povratak na parket bliži.

- Karlik je bio na snimanju kako bi se videlo kako kost zarasta. Očekuje se sredinom januara, ako sve bude po planu - rekao je trener crno-belih.

