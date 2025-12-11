U STANOVIMA NARKOTICI: U dve odvojene akcije u Novom sadu uhapšena dvojica osumnjičenih za trgovinu drogom
NOVOSADSKA policija je u dve odvojene akcije u Novom sadu uhapsila A. A. (43 ) iz ovog grada i N. S. (32) iz Odžaka, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom stana A. A, policija je pronašla oko 50 grama amfetamina i digitalnu vagu. U stanu, u kome N. S. neprijavljeno boravi, policija je pronašla oko 140 grama marihuane, digitalnu vagu i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
