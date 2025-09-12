PREDLOŽEN PRITVOR VLASNIKU LUNA PARKA: Stradao radnik tokom sklapanja opreme

OSNOVNO javno tužilašto u Bečeju danas je predložilo sudu da odredi pritvor do 30 dana vlasniku luna parka prilikom čijeg sklapanja je poginuo jedan muškarac, dok je drugi teško povređen.

Osumnjičeni vlasnik tog parka je prethodno saslušan u tužilaštvu, rečeno je za Tanjug u tom tužilaštvu.

U Bačkom Petrovom Selu je juče tokom sklapanja luna parka jedna osoba preminula, dok je druga zadobila teške telesne povrede i trenutno se nalazi u bolnici.,

Prema informacijama iz Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, juče u Bačkom Petrovom Selu „na rukometnom igralištu prilikom sklapanja opreme luna parka jedno lice koje je zaposleno u luna parku preminulo je usled povreda zadobijenih na radu, dok je drugo lice, takođe zaposleno u luna parku, zadobilo teške telesne povrede“.

Ko kontroliše zabavne parkove?

Zabavne parkove trebalo bi da kontrolišu lokalne inspekcije. Vlasnici zabavnih parkova moraju pribaviti dozvole od lokalne vlasti, a inspekcija može proveriti da li su ispunjeni neophodni uslovi za rad luna-parka. Ispravnost sprava trebalo bi da se proverava pre početka, ali i tokom sezone inspekcijskim pregledima.

Javni tužilac Đorđe Jovičić je u pisanom odgovoru naveo da je izvršen uviđaj, na lice mesta je izašao i „inspektor rada koji je preduzeo radnje iz svoje nadležnosti. Po odobrenju tužioca zadržano je lice J. M. koji je vlasnik luna parka“.

