Nesreće

VATRA PROGUTALA AUTOMOBIL: Jeziv prizor kod Rume

В. Н.

10. 09. 2025. u 17:20

NA auto-putu u blizini Rume danas je potpuno izgoreo automobil marke „pežo 3008”. U incidentu, srećom,nema povređenih.

ВАТРА ПРОГУТАЛА АУТОМОБИЛ: Језив призор код Руме

Foto: Novosti

Prema rečima očevidaca, građani su odmah pritekli u pomoć i pokušali da ugase požar, ali je vatra u kratkom roku zahvatila čitavo vozilo i progutala ga do neprepoznatljivosti.

Na lice mesta ubrzo su stigli vatrogasci koji su lokalizovali požar, a saobraćaj se na toj deonici odvijao usporeno tokom intervencije.

Uzrok požara za sada nije poznat.

(Informer)

