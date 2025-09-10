VATRA PROGUTALA AUTOMOBIL: Jeziv prizor kod Rume
NA auto-putu u blizini Rume danas je potpuno izgoreo automobil marke „pežo 3008”. U incidentu, srećom,nema povređenih.
Prema rečima očevidaca, građani su odmah pritekli u pomoć i pokušali da ugase požar, ali je vatra u kratkom roku zahvatila čitavo vozilo i progutala ga do neprepoznatljivosti.
Na lice mesta ubrzo su stigli vatrogasci koji su lokalizovali požar, a saobraćaj se na toj deonici odvijao usporeno tokom intervencije.
Uzrok požara za sada nije poznat.
(Informer)
Preporučujemo
SAOBRAĆAJNA NESREĆA U BATAJNICI: Sudarili se autobus gradskog prevoza i džip
10. 09. 2025. u 17:10
AUTOMOBIL NALETEO NA DETE ISPRED ŠKOLE NA KARABURMI
10. 09. 2025. u 12:43
TEŠKA NESREĆA KOD ŠIMANOVACA: Vozilo sletelo sa puta - Poginuo vozač kamiona
09. 09. 2025. u 08:58
RELATIVNO MIRNA NOĆ U BEOGRADU: U dve saobraćajne nezgode dvoje lakše povređenih
09. 09. 2025. u 06:59
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)