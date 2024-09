DNK ANALIZA POTVRDILA DA JE NA KIPRU PRONAĐENO ALEKSANDROVO TELO: Majka očajna, kaže da policija sumnja na ubistvo

DNK analiza potvrdila je da je telo pronađeno 5. septembra na Kipru u Aja Napi, mladić iz Leskovca Aleksandar Gligorijević (26) koji je nestao 26. jula, potvrdila je njegova majka Jasmina.

Foto: Društvene mreže

- Znala sam da je to on, ali je postojao tračak nade jer je telo bilo u katastrofalnom stanju. DNK analiza je sada to i potvrdila - kaže majka Jasmina i dodaje:

- Na obdukciju će se još sačekati, ali policija sumnja da je u pitanju ubistvo, a ne samoubistvo. Mi svakako čekamo da istraga sve pokaže, a rezutati obdukcije će pomoći u tome.

Prema njenim rečima, ona se nada da se on nije zbog manjka novca uvukao u neke probleme.

- Ne znam, ne mogu ni da pretpostavim, ali svašta mi prolazi kroz glavu. On je voleo život, svi kažu da mu je ovde bilo lepo, ne znam šta je moglo da pođe po zlu - kaže Jasmina i nastavlja:

- Mnogo mi je sada teško i ja ću sam tim morati da živim ceo život. Nadam se da je sad na boljem mestu, osećam njegovo prisustvo i sada!

Prema njenim rečima, policija, kao i privatni detektivi koje je angažovala nastaviće da rade na ovom slučaju, a za sada su pregledane kamere od 26. i 27. jula i njega nema ni na jednom snimku.

Telo su, da podsetimo, pronašli privatni detektivi sa Kipra "Bakun investigejtic end sekjuriti grup" (Bakun investigative and security group) koji su se ranije oglasili i rekli da nemaju nikakvu sumnju da je to Aleksandar.

Kako su tada ispričali, oni su kod Aleksandra pronašli dokumenta, odeću i druge predmete koji su im ukazali na to da jeste u pitanju mladić iz Leskovca za kojim se trgalo mesec i po dana.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: PRVI PUT U ISTORIJI SE DEŠAVA OVO U FIRMAMA: Filipović na 9:45 otkriva neverovatan fenomen