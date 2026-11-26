POLICIJA u Mladenovcu uhapsila je u nedelju muškarca zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je u alkoholisanom stanju napravio incident u porodičnoj kući i fizički napao članove porodice.

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Muškarcu iz Mladenovca određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je u alkoholisanom stanju fizički napao sina i majku.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je najpre lomio stvari po kući i keramičkim tanjirima gađao sina, koga je tom prilikom i pogodio.

Nakon toga je fizički nasrnuo na njega i ugrizao ga za ruku.

Nasilje se time nije završilo, pošto je osumnjičeni potom napao i majku, zadavši joj više udaraca u predelu glave.

Policija je nakon intervencije alkotestirala muškarca i utvrdila da je u organizmu imao 2,70 promila alkohola.

Protiv njega je podneta krivična prijava zbog nasilja u porodici, a istragu u ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu

(Alo)