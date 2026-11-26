PORODIČNO NASILJE U MLADENOVCU: Sa 2,70 promila alkohola u krvi pretukao majku i gađao sina tanjirima
POLICIJA u Mladenovcu uhapsila je u nedelju muškarca zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je u alkoholisanom stanju napravio incident u porodičnoj kući i fizički napao članove porodice.
Muškarcu iz Mladenovca određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je u alkoholisanom stanju fizički napao sina i majku.
Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je najpre lomio stvari po kući i keramičkim tanjirima gađao sina, koga je tom prilikom i pogodio.
Nakon toga je fizički nasrnuo na njega i ugrizao ga za ruku.
Nasilje se time nije završilo, pošto je osumnjičeni potom napao i majku, zadavši joj više udaraca u predelu glave.
Policija je nakon intervencije alkotestirala muškarca i utvrdila da je u organizmu imao 2,70 promila alkohola.
Protiv njega je podneta krivična prijava zbog nasilja u porodici, a istragu u ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu
(Alo)
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