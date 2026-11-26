Na današnji dan pre šest godina Crvena zvezda je ostvarila jednu od značajnijih evropskih pobeda.

FOTO: N. Paraušić

Crveno-beli su 26. novembra 2020. godine savladali Gent u Belgiji sa 2:0, golovima Njegoša Petrovića u prvom i Nemanje Milunovića u 58. minutu.

Pred praznim tribinama stadiona „Gelamko arena“, u jeku pandemije koronavirusa, Zvezda je upisala tri boda u grupnoj fazi Lige Evrope. Šest godina kasnije, na dan novog susreta istih ekipa na istom stadionu, zanimljivo je pogledati kuda su fudbalski putevi odveli petnaestoricu igrača koji su te večeri nosili crveno-beli dres.

Od startne jedanaestorice samo je Mirko Ivanić ostao na „Marakani“. Nekadašnji fudbaler Vojvodine, Proletera i beloruskog BATE Borisova i dalje je jedan od najznačajnijih igrača "crveno-belih", čiji dres nosi od početka 2019. godine.

Milan Borjan, jedan od najzaslužnijih za trijumf u Belgiji, još ne razmišlja o penziji. Nekadašnji kapiten Zvezde je posle epizode u Slovanu iz Bratislave otišao u Saudijsku Arabiju, gde već treću sezonu brani za Al Rijad.

Sudbina četvorice tadašnjih članova poslednje linije odbrane posebno je zanimljiva. Milan Gajić od 2022. godine nastupa za moskovski CSKA, a trenutno odsustvuje zbog povrede kolena. Radovan Pankov je posle tri sezone u varšavskoj Legiji, sa kojom je osvojio Kup Poljske, letos otišao u Indoneziju i zadužio dres Persije iz Džakarte. Miloš Degenek je od januara član kiparskog APOEL-a.

Nemanja Milunović, strelac drugog gola u Gentu, u međuvremenu je igrao za turski Alanjaspor, vratio se u Zvezdu, a potom nastupao za pančevački Železničar i subotički Spartak. Od 1. jula ove godine vodi se kao slobodan igrač.

Drugi strelac iz Belgije, Njegoš Petrović, posle iskustva u španskoj Granadi skrasio se u Vojvodini, gde mu je saigrač još jedan učesnik utakmice u Gentu – Aleksa Vukanović. Nekadašnji napadač Napretka je po odlasku iz Zvezde igrao u Kini za Meidžou Haku i u Kataru za Um Salal, pre nego što se 2023. vratio u srpski fudbal.

Veljko Nikolić od leta 2023. godine nosi dres kiparskog Arisa iz Limasola, sa kojim je u maju ove godine produžio ugovor do 2028. godine.

El Fardu Ben, asistent kod oba pogotka u Gentu, završio je igračku karijeru ovog leta. Posle Zvezde nastupao je za APOEL, Železničar iz Pančeva i Zemun. U septembru se pominjala mogućnost njegovog povratka na „Marakanu“, ali u novoj ulozi – mentora i pomoćnika stranim fudbalerima prilikom adaptacije na život u Beogradu.

Italijan Dijego Falčineli, koji je u Beogradu proveo samo jednu sezonu, danas igra u trećem rangu italijanskog fudbala, u ekipi Čitadele.

Zanimljive fudbalske puteve imala su i četvorica igrača kojima je Stanković pružio priliku sa klupe.

Strahinja Eraković, tada devetnaestogodišnjak, u međuvremenu je postao reprezentativac Srbije i ostvario transfer u Zenit iz Sankt Peterburga. Posle povratka u Zvezdu na pozajmicu, u septembru ove godine preselio se u turski Samsunspor, takođe kao pozajmljeni fudbaler ruskog kluba.

Srđan Spiridonović danas igra u Prvoj ligi Srbije za Smederevo. Da nije zaboravio da postiže golove pokazao je pre deset dana, kada je sa dva pogotka bio najzaslužniji za pobedu Smedereva u Boru, a tresao je mrežu i minulog vikenda protiv Metalca.

Najmlađi učesnik Zvezdine pobede u Gentu, Andrija Radulović, preko Vojvodine je stigao do bečkog Rapida. Posle pozajmice u izraelskom Hapoelu iz Haife, od septembra nastupa za austrijski Hartberg, takođe kao pozajmljeni igrač bečkog kluba.

Ričmond Boaći je po odlasku iz Beograda promenio čak sedam klubova u sedam država – Poljskoj, Izraelu, Grčkoj, Libiji, Maleziji, Republici Srpskoj (Sloga Doboj) i Italiji gde je i mao i poslednji angažman, u niželigašu Renato Kuri Angolani. Prema dostupnim podacima od 1. jula je bez kluba, ali je u avgustu je izrazio želju da pre završetka karijere zaigra u prvenstvu rodne Gane.

A Stankovićevi izabranici te sezone stigli su do šesnaestine finala Lige Evrope, u kojoj ih je eliminisao Milan, bez pobede u dva susreta – bilo je 2:2 u Beogradu i 1:1 na "San Siru". Presudilo je pravilo gola u gostima, koje je UEFA ukinula već naredne sezone.