IME predsedničkog kandidata Studentske liste i pokreta trebalo bi da bude objavljeno u petak, kaže za "Vreme" poslanik Zoran Đajić.

Foto: printskrin Instagram studenti_u_blokadi and sviublokade.fdu

Studentska lista i pokret bi u petak (27. novembra) trebalo da obznane ime kandidata za predsedničke izbore 27. decembra, kaže za "Vreme" poslanik Zoran Đajić.

- Nas 250 sa Studentske liste ćemo svakog dana raditi na promovisanju naših ciljeva, programa i kandidata kako bi on pobedio u prvom krugu i na taj način zaokružili sve na čemu smo radili dve godine - kaže on.

Do sada se ime kandidata držalo u tajnosti, a u javnosti se najčešće pominjao akademik Radomir Saičić, ali i neka druga imena.

(Blic)