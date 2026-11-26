POZNATO KADA STUDENTSKA LISTA OTKRIVA SVOG PREDSEDNIČKOG KANDIDATA: Počinje kampanja za decembarske izbore
IME predsedničkog kandidata Studentske liste i pokreta trebalo bi da bude objavljeno u petak, kaže za "Vreme" poslanik Zoran Đajić.
Studentska lista i pokret bi u petak (27. novembra) trebalo da obznane ime kandidata za predsedničke izbore 27. decembra, kaže za "Vreme" poslanik Zoran Đajić.
- Nas 250 sa Studentske liste ćemo svakog dana raditi na promovisanju naših ciljeva, programa i kandidata kako bi on pobedio u prvom krugu i na taj način zaokružili sve na čemu smo radili dve godine - kaže on.
Do sada se ime kandidata držalo u tajnosti, a u javnosti se najčešće pominjao akademik Radomir Saičić, ali i neka druga imena.
(Blic)
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