Čak 11 igrača nedostajalo Rakiću, Salcburg slavio u Ligi šampiona

Foto: Mario Maric

Omladinci Crvene zvezde poraženi su (5:0) od Salcburga u prvom meču trećeg kola Lige šampiona za mlade. Ipak, utakmica u Austriji donela je nešto širu sliku od samog rezultata, posebno ako se uzme u obzir sastav u kojem je beogradski tim nastupio.

Trener Zvezdinih omladinaca Đorđe Rakić nije mogao da računa na čak 11 fudbalera koji su po godištu imali pravo nastupa za omladinsku selekciju, ali se trenutno nalaze na Svetskom prvenstvu za kadete. Sedmorica nastupaju za Srbiju, trojica za Crnu Goru, dok je jedan igrač deo reprezentacije Kine.

Izostanak velikog broja igrača svakako je uticao na mogućnosti rotacije, naročito protiv ekipe kakva je Salcburg, čija omladinska škola godinama važi za jednu od najkvalitetnijih u ovom delu Evrope.

Zvezda je u prvom poluvremenu uspevala da odgovori na izazove domaćina, a na odmor se otišlo pri rezultatu 1:0. Crveno-beli su pritom imali nekoliko dobrih prilika preko Bakalovića, Šarića, Damjanovića i Grbića, ali nisu uspeli da ih pretvore u pogotke.

Ključni period utakmice bila je završnica meča, kada je Salcburg iskoristio pad u igri gostiju i ograničene mogućnosti za rotaciju, postigavši još tri gola. Tako je rezultat na kraju bio znatno ubedljiviji nego što je odnos snaga tokom većeg dela susreta sugerisao.

Revanš meč je na programu 9. decembra u Beogradu.