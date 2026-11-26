DRŽAVLjANIN Indije, koji je na privremenom radu u Srbiji, u noći između 25. i 26. novembra demolirao je zgradu Poljoprivredne škole u Vršcu, a zatim se mirno predao policiji, koja ga je nešto pre šest sati ujutru uhapsila i sprovela u KPZ u Pančevu.

Foto: J.Baljak

Kako je „Novostima“ potvrđeno u policiji, njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, ovaj Indijac je, iz još neutvrđenih razloga, pod okriljem noći ušao u dvorište škole i počeo da uništava klupe i betonske žardinjere. Na snimku nadzorne kamere vidi se i kako je sam izvalio metalnu klupu ukopanu u beton.

Potom je tim betonskim žardinjerama razbio staklena vrata na sva tri ulaza u školu, kao i školski kiosk, dok je unutar zgrade demolirao sve hodnike. Poskidao je i razbio sve uramljene slike sa zidova, razbacao klupe, uništio školski motor i napisao nekoliko grafita, koji nisu imali uvredljivu konotaciju.

U kabinete nije ulazio, niti je dirao školske kompjutere, rekvizite i dokumentaciju. Sva pokretna imovina je na broju.

Sliku demolirane škole prva je zatekla spremačica, koja je slučaj odmah prijavila policiji, oko 5:45 časova. Prema našim saznanjima, Indijac je u tom trenutku sedeo u ulaznom holu. Ženu nije uznemiravao, već je mirno izašao iz zgrade kroz razbijeno staklo i na spoljašnjim stepenicama sačekao policiju.

Zbog ovog nesvakidašnjeg incidenta, koji se dogodio pre početka nastave, svi đaci su vraćeni kući. Predavanja danas nisu imali, a nastava će se sutra, iz bezbednosnih razloga, odvijati onlajn.

Školski kadar je za kratko vreme uspeo da očistili nered, dok bi tokom vikenda trebalo da budu zamenjena sva razbijena vrata, tako da će se nastava od ponedeljka odvijati normalno.