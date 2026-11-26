GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević doveden je u Palatu pravde, gde je za danas zakazano njegovo saslušanje, a ispred Palate pravde u toku je skup podrške Vučićeviću.

Foto: Printskrin Informer TV

Advokat: Vučićević izneo odbranu

Boris Bogdanović, advokat Informera, obratio se novinarima ispred Palate pravde.

- Vučićević je izneo svoju odbranu. Rekao je šta je mogao da kaže, suočen sa neodređenim optužbama. Predložili smo da mu se ukine pritvor - rekao je advokat.

On očekuje da će odluka biti doneta kasnije u toku dana.

- Do sutra u 10 časova mora biti pušten na slobodu, ili mu mora biti određen pritvor - kaže Bogdanović.

Vučić: Duh slobodnog čoveka ne mogu da unište

Lider opozicije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu, gde je objavio fotografiju Dragana J. Vučićevića.

- Duh slobodnog čoveka ne mogu da unište - navodi se u Vučićevoj objavi.

10 pitanja za Ivicu Dačića

Zaposleni na Informeru traže odgovore od ministra policije u tehničkom mandatu Ivice Dačića.

- Ministar Dačić morao bi da odgovori na bar 10 pitanja u vezi sa skandaloznim hapšenjem glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića - navode zaposleni.

Pitanja zaposlenih koja su upućena Ivici Dačiću, prenosimo u celosti:

* Ko je konkretno izvršio hapšenje Dragana J. Vučićevića i kojoj jedinici MUP-a pripadaju policajci koji su učestvovali u hapšenju?

* Ko je izdao nalog za hapšenje i da li ste Vi, kao ministar unutrašnjih poslova, bili prethodno obavešteni o toj akciji?

* Zbog čega su Vučićevića hapsili policajci u civilu i zbog čega je korišceno neobeleženo policijsko vozilo?

* Da li je prilikom hapšenja ispoštovana standardna policijska procedura?

* Zbog čega je bilo neophodno hapšenje Vučićevića umesto upućivanja poziva da se javi nadležnim organima?

* Kakav je Vaš lični stav o hapšenju vlasnika i glavnog i odgovornog urednika Informera?

* Da li ste kao ministar tražili detaljan izveštaj o okolnostima i načinu njegovog hapšenja?

* Postoje li bilo kakve indicije da je na postupanje policije u ovom slučaju vršen politički pritisak?

* Šta je policija do sada preduzela povodom napada na Informer 26. oktobra? Da li je neko od napadača identifikovan, priveden ili procesuiran?

* Kako ćete kao ministar policije garantovati bezbednost novinara i medijskih radnika tokom predstojeće izborne kampanje?

U Palati pravde Vučićevićev sin i supruga

U Palati pravde su Vučićevićev sin i supruga.

Okupljeni uzvikuju "pustite Dragana"

Okupljeni uzvikuju "pustite Dragana".

Brnabić: Hvala svima koji su došli

- Hvala svima koji su došli da podrže, ne samo Vučka, nego i slobodu mišljenja i govora. Nažalost, od 25. oktobra kada je Studentska lista i kada su rukovođenje Srbijom preuzeli plenumi, sve slobode, sav normalan život, sve je to zaustavljano. Vučko je uhapšen na pravdi Boga - kaže Brnabićeva.

Foto: Printskrin Informer TV

Krstić: Ovo je prvi od mnogobrojnih protesta koji će uslediti

- Ovde smo da bismo branili slobodu novinara Dragana J. Vučićevića. Braneći njegovu slobodu, branimo slobodu svakog građanina da slobodno misli i govori - ističe Krstić.

Foto: Printskrin Informer TV

Ivana Vučićević: Tražimo od EU da reaguje

- Slobodna reč i slobodno novinarstvo ne mogu na ovaj način da se krše - poručuje predsednica ANS Ivana Vučićević.

Foto: Printskrin Informer TV

Mirković: Ovo što se dešava u Srbiji nije normalno

- Ovde smo da pružimo podršku Draganu J. Vučićeviću. Ovde smo, bićemo tu uz njega i borićemo se da istina pobedi - kaže Aleksandar Mirković.

Vučićević izveden iz policijske stanice Voždovac

Dragan J. Vučićević izveden je iz policijske stanice Voždovac.

Na okupljanje su pozvali redakcija Informera i Asocijacija novinara Srbije (ANS).

Vučićević je priveden juče u blizini zgrade televizije Informer i odveden je u Policijsku stanicu Voždovac, gde mu je određeno zadržavanje.

Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je doneto rešenje o zadržavanju Vučićevića zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju i krivično delo ometanje pravde.

Ispred Policijske stanice Voždovac juče i sinoć su održani skupovi podrške Vučićeviću, a okupljanju su prisustvovali i poslanici poslaničke grupe "Srbija pobeđuje".