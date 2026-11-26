Svetska fudbalska federacija (FIFA) potvrdila je da je bila žrtva sajber napada tokom kojeg su ukradeni lični podaci i poverljiva poslovna dokumentacija.

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Kako prenosi Bi-Bi-Si, napadači nisu iskoristili tehničke nedostatke bezbednosnog sistema FIFA, već su do dokumenata došli lažno se predstavljajući kao zaposleni i zloupotrebljavajući njihovo poverenje.

Odgovornost za napad preuzela je hakerska grupa "Hensam boj haking klab", koja je prošle nedelje na internetu objavila snimke ekrana sa dokumentima svetske kuće fudbala. Hakeri tvrde da su se domogli čak 12 gigabajta podataka, što, prema dosadašnjim analizama, predstavlja manje od 0,1 odsto ukupnih podataka kojima FIFA raspolaže.

Među ukradenim dokumentima, međutim, nema onih koji se odnose na kontroverzni i neuspeli plan predsednika FIFA Đanija Infantina o prodaji prava na Svetsko prvenstvo.

Predsednica engleskog Fudbalskog saveza Debi Hjuit ove nedelje dobila je pristup pomenutoj dokumentaciji, uz obavezu potpisivanja ugovora o poverljivosti.

Iz FIFA su potvrdili da je napad doveo do neovlašćenog pristupa ograničenom broju ličnih i poslovnih informacija i saopštili da sarađuju sa policijom i nadležnim institucijama.

Dosadašnja istraga ukazuje na to da je meta hakera bila sama organizacija, a ne pojedinci.