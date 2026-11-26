PRAVILA Plana rasta Evropske unije (EU) prvi put stupaju na snagu: Brisel po utvrđenoj proceduri preusmerava deo novca namenjenog Srbiji, BiH i tzv. Kosovu ka Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji jer dogovorene reforme nisu ispunjene nakon isteka grejs perioda.

Foto: Goran Čvorović

- Odluka o narednim isplatama iz Plana rasta i preraspodeli biće doneta uskoro, u narednim danima ili nedeljama - poručio je za Blic portparol Evropske komisije, Gijom Mersije, a dosadašnje nezvanične procene govore da bi Beograd u ovom talasu mogao da izgubi i do 135,9 miliona evra.

Ovakav sled dešavanja najavila je predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen, nakon samita EU i Zapadnog Balkana.

- Zaista, imamo veliki interes da dostupna sredstva stavimo u funkciju. Moramo iskoristiti priliku što su sredstva tu da se ulože i da daju rezultate. Tako da planiramo da preraspodelimo, zaista, značajna sredstva u tri zemlje koje su ostvarile najveći napredak u okviru te šeme - rekla je Ursula Fon der Lajen.

Zašto se ovo desilo?

Sve to je logičan nastavak onoga što se unazad dve godine dešavalo, budući da se, prema pravilima Plana rasta EU za Zapadni Balkan, sredstva preusmeravaju drugoj zemlji kada korisnik ne ispuni dogovorene reforme ni nakon dodatnog roka ili kada značajno kasni sa usvajanjem same Reformske agende.

AP Photo/Pascal Bastien

Što se tiče Srbije, EK je u januaru 2026. odobrila prvu isplatu, a tada je Srbija imala ispunjena 3 od 18 koraka iz prva dva izveštajna perioda. Kaskala je za Crnom Gorom, Albanijom i Severnom Makedonijom.

Dat nam je grejs period koji je istekao 30. juna, a odnosio se na reforme koje je trebalo sprovesti između sredine 2024. i sredine 2025. godine.

Zvaničnici EU su nekoliko puta najavljivali mogućnost preusmeravanja, a spominjalo se da su sredstva pod znakom pitanja zbog "zakona koji podrivaju nezavisnost pravosuđa (među kojima su "Mrdićevi zakoni"), represije protiv demonstranata, kao i uplitanja u nezavisne medije".

Najveće pitanje - koliko je to novca?

Ursula fon der Lajen sinoć nije spomenula koji su iznosi u pitanju, ali je rekla da bi "reforme mogle da oslobode još 338 miliona evra za Albaniju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju narednih nedelja".

Briselski Politico objavio je da bi Crna Gora i Albanija trebalo da dobiju 15 odsto više sredstava iz Plana rasta nego što im je prvobitno bilo namenjeno, dok bi Severna Makedonija trebalo da dobije deset odsto više.

U potrazi za odgovorom koliki iznos se odnosi na Srbiju kontaktirali smo Evropsku komisiju, a portparol za medije Gijom Mersije je za Blic rekao da će informacija tek biti objavljena.

- Bojim se da u ovoj fazi ne možemo reći ništa više osim onoga što je predsednica Fon der Lajen izjavila na konferenciji za novinare tokom Samita o Zapadnom Balkanu. Odluka o narednim isplatama i preraspodeli biće doneta uskoro, u narednim danima/nedeljama. Tek tada ćemo moći da podelimo više detalja sa Vama - rekao je za Mersije za Blic.

Foto: Printskrin Fejsbuk/EU MedBridge

U julu ove godine Mersije je, na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanje o iznosu novca koji će možda biti preusmeren, rekao da se radi o ukupnom sredstvu od 330 miliona evra.

U tom periodu je i sajt The New Union Post objavio da su dva izvora upoznata sa situacijom raščlanila ukupan iznos sredstava EU za koji postoji rizik da bude izgubljen u 2026. godini. Prema tim informacijama, najveći potencijalni gubitnik u ovoj prvoj isplati sredstava EU je Srbija, koja bi mogla da izgubi između 108,7 miliona i 135,9 miliona evra.

Mehanizam dodele sredstva funkcioniše u tri koraka:

Zemlje dva puta godišnje podnose izveštaje o ispunjenju koraka iz svojih Reformskih agendi. Ako EK oceni da neki korak nije ispunjen, novac namenjen za tu reformu se ne isplaćuje, već se privremeno zadržava.

Zemlja dobija novu šansu da nadoknadi propušteno, rok je 24 meseca za korake iz prve godine sprovođenja, a 12 meseci za korake u narednim godinama (računajući od inicijalne negativne ocene).

Ako zemlja ne ispuni uslove ni do isteka grejs perioda, taj novac joj se trajno oduzima. EK tada može da ga preusmeri drugim zemljama Zapadnog Balkana koje su uspešno sprovele reforme.

Marta Kos upozoravala u aprilu

Naznake preusmeravanja stizale su još od aprila. Tada je komesarka za proširenje EU Marta Kos rekla da su sredstva zamrznuta, ali se onda nekoliko dana kasnije ispravila i rekla da nije doneta bilo kakva formalna odluka o zamrzavanju, ali i da od usvajanja "Mrdićevih zakona", u januaru, Srbija nije dobila ni evro.

- Sada stalno proveravamo da li sve države koje dobijaju novac iz Plana rasta ispunjavaju kriterijume. Istina je da od pravosudnih amandmana od pre nekoliko meseci nismo isplatili ništa, ali nije doneta formalna odluka o tome da se ne isplaćuje - rekla je tada Kos, izražavajući nadu da će Srbija ispuniti te kriterijume kako bi dobila novac.

FOTO TANJUG/ Vlada Crne Gore/ Đorđe Cmiljanić/ bg

Koliko para ukupno Srbija dobija?

Srbija je do sada dobila ukupno 172,1 milion evra (od ukupno predviđenih oko 1,58 milijardi evra za period 2024–2027).

Taj novac je stigao kroz dve uplate:

Predfinansiranje (jun 2025): 111 miliona evra - avansna uplata koju je Srbija dobila na osnovu usvajanja Reformske agende;

Prva redovna tranša (januar 2026): 61,1 milion evra (odnosno 56,5 miliona evra neto nakon obračuna predfinansiranja). Iako je ovom tranšom bilo planirano 112 miliona evra, isplaćena je tek polovina jer je EK ocenila da je Srbija ispunila samo 3 od 7 predviđenih reformskih koraka.

Nije dobila novac iz druge (163,1) i treće tranše, u vrednosti od 265 miliona evra, a zahtev podnet 15.01.2026. i obuhvata osam dodatnih reformskih koraka.

(Blic)