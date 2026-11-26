Predsednik Francuske fudbalske federacije (FFF) Filip Dijalo (63), i sin nekadašnjeg senegalskog šampiona u boksu Sulejmana Dijaloa, ušao je u "ring" s prvim čovekom svetskog fudbala Đanijem Infantinom i nekadašnjim japanskim reprezentativcem i bivšim predsednikom Fudbalskog saveza Japana Kozom Tašimom, u borbi za novog predsednika FIFA.

Loic VENANCE / AFP / Profimedia

Francuz je, uz jednoglasnu podršku Izvršnog komiteta UEFA, istakao kandidaturu za predsednika FIFA na izborima koji će biti održani 18. marta sledeće godine u Rabatu, u Maroku.

Dijaloova kandidatura donekle je predstavljala iznenađenje, tim pre što se do poslednjeg trenutka računalo da će to, u stvari, učiniti njegov zemljak Arsen Venger, proslavljeni nekadašnji dugogodišnji trener londonskog Arsenala. Venger je, međutim, odbio da uđe u trku. Dijalo ima i podršku francuskog predsednika Emanuela Makrona, kao i aktuelnog selektora "trikolora" Zinedina Zidana.

Rođen je u Sen Nazeru, na Atlantskoj obali, i odrastao je u sportskoj porodici. Njegov otac bio je pripadnik francuske mornarice, višestruki šampion Francuske i vicešampion Evrope u boksu, a stigao je i do četvrtfinala Olimpijskih igara u Rimu 1960. godine.

Sin nije izabrao bokserske rukavice, već kopačke. Od šeste godine igrao je fudbal u Nantu, prošavši kroz mlađe kategorije ovog poznatog francuskog kluba. Umesto profesionalne igračke karijere, opredelio se za studije prava i političkih nauka. Radio je i u francuskom parlamentu, a gotovo tri decenije, od 1992. do 2021. godine, predvodio je udruženje poslodavaca profesionalnih fudbalskih klubova.

Važio je za jednog od najuticajnijih ljudi francuskog fudbala, ali nije bio previše poznat u široj javnosti. U vrh nacionalne federacije stigao je 2021. godine, na čije je čelo stupio dve godine kasnije, posle povlačenja Noela Le Greta koji je bio optužen za moralno i seksualno uznemiravanje.

Dijalo je morao da gasi brojne požare koje mu je ostavio prethodnik. Smenio je selektorku ženske reprezentacije Korin Dijakr, posle pobune fudbalerki, reformisao organizaciju suđenja, pokrenuo stvaranje profesionalne ženske lige i promene načina izbora predsednika federacije.

Delikatna je bila i smena na klupi muške reprezentacije. Posle četrnaestogodišnje ere Didijea Dešana, Dijalo je letos doveo Zidana. Polemiku je izazvala visina plate novog selektora, koja, prema pisanju francuske štampe, iznosi oko 300.000 evra mesečno, bez premija. Dijalo je odbio da obelodani iznos, ističući da sa Zidanom prilikom prvih razgovora nije ni pričao o novcu.

Zanimljivo je da je Dijalo još u junu podržavao Infantinov reizbor. Do razlaza je došlo zbog projekta otvaranja komercijalnih aktivnosti FIFA privatnim investitorima, od koga se u međuvremenu odustalo. Francuz zamera Infantinu netransparentnost, preteranu komercijalizaciju fudbala i mešanje politike u sport, uključujući i dodeljivanje nagrade za mir američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Dijalo će detaljan program predstaviti 6. decembra u Belfastu. Aduti su mu solidarnost, kolektivno odlučivanje i ponovno uspostavljanje poverenja među nacionalnim federacijama.

Od 211 glasova potrebno mu je 106. Evropa raspolaže sa 55, pa je Dijalo već krenuo u pridobijanje ostalih federacija. Račune obojici kandidata mogao bi da pomrsi i treći pretendent na fotelju u vrhu svetskog fudbala, Japanac Kozo Tašima, nekadašnji reprezentativac svoje zemlje.