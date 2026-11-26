Košarkaš Olimpije iz Milana, Mozes Rajt najkorisniji je igrač (MVP) 14. kola Evrolige, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia

Rajt je u pobedi Olimpije protiv Asvela rezultatom 95:91 za 31 minut na terenu zabeležio je 29 poena i osam skokova, uz šut iz igre 13/18.

Naturalizovani Makedonac je imao indeks korisnosti 35 i tako je drugi put uzastopno dobio priznanje nakon što je prethodno bio proglašen za najboljeg igrača 13. kola Evrolige.

Pored njega, istakao se i košarkaš Olimpijakosa Kori Džozef imao je indeks 31 u pobedi nad Hapoelom (104:79).

Takođe, Ševon Šilds iz Fenerbahčea i Loni Voker iz Bešiktaša ostvarili su po 28 indeksnih poena.

Podsetimo, Rajt je i u prošlom kolu proglašen za MVP-a i glavni je razlog za to što je milanski tim ostvario uzastopne pobede u Evroligi.