STANJE NA KRIPTO BERZI: Bitkoin porastao za 4,85 odsto na 55.450 evra, itirijum za 4,36 odsto na 1.550 evra
VREDNOST bitkoina (BTC) je danas u 15.00 časova na najvećem svetskom tržištu kriptovaluta Bajnens porasla za 4,85 odsto na 55.450,17 evra
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 32,99 milijardi evra, više nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 11 u kategoriji "ekstremni strah", neznatno gore u odnosu na jučerašnjih 13 u istoj kategoriji. Vrednost itirijuma (ETH) porasla je danas za 4,36 odsto na 1.552,02 evra, a bajnens koin (BNB) za 3,69 odsto na 503,62 evra.
Kriptovaluta solana (SOL) porasla je 6,71 odsto na 64,86 evra, a avalanš (AVAX) 4,75 odsto na 6,04 evra. Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je zamenila tonkoin na berzi, porasla je za 4,38 odsto na 0,86 evra.
Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute SSV, INIT i TFUEL.
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