Odbojkaši Crvene zvezde igraće protiv Partizana u polufinalu Kupa Srbije, dok će drugi par biti Vojvodina i Spartak, određeno je danas žrebom.

foto:N.Skenderija

U konkurenciji odbojkašica u polufinalu Kupa Srbije sastaće se TENT-Ub i Železničar-Napredak 037.

Polufinalne utakmice u konkurenciji odbojkaša odigraće se 2. i 16. decembra.

Polufinalne utakmice odbojkašica će se odigrati 9. i 23. decembra.

Spartak brani trofej u konkurenciji odbojkaša, a Ub u konkurenciji odbojkašica.

Po propozicijama Kupa Srbije, usklađenim sa pravilima CEV, ukoliko ekipe ostvare po jednu pobedu, bez obzira na rezultat po setovima, pobednika odlučuje "zlatni set", koji će se igrati po završetku druge utakmice.

