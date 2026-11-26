Nenad Vujić preuzima ovlašćenja ministra kulture do izbora novog ministra
Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je Odluku da Nenad Vujić preuzme ovlašćenja ministra kulture do izbora novog ministra kulture, objavljeno je danas u Službenom glasniku.
Odluku je 25. novembra potpisao premijer u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut. Skupština Srbije je 24. novembra konstatovala ostavku ministra kulture u tehničkom mandatu Nikole Selakovića jer je izabran za narodnog poslanika.
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