UHAPŠEN I ČLAN KOMISIJE: Proširena istraga o zloupotrebi službenog položaja u Kraljevu
POSLE saslušanja pomoćnika gradonačečnika M.V. i V.M. iz Kraljeva, istraga zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja proširena je i na G.R., takođe iz grada na Ibru, koji je osumnjičen za saizvršilaštvo u ovom krivilnom delu.
Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo (VJT), on se sumnjiči da je, kao član Komisije za izbor korisnika pomoći povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, bez potrebne dokumentacije sačinio rešenje, koje je potom potpisao pomoćnik gradonačelnika M.V. u svjstvu predsednika Komisije o dodeli pomoći V.M. iako ovaj nije ispunjavao propisane uslove.
Na taj način je, kako se sumnja, V.M. pribavljena imovinska korist od 1,5 miliona dinara, za koliko je i oštećen Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije.
Osumnjičenom G.R. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će u zakonskom roku biti saslušan u VJT u Kraljevu.
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