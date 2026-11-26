AKO ste odlagali kupovinu tople jakne ili kaputa, kožnih čizama, omiljenog parfema ili nekog kućnog uređaja, naredni dani donose pravi trenutak da to i ostvarite.

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U tržnom centru Delta Planet Niš od 27. do 30. novembra održava se Black Friday Shopping Weekend, gde će četiri dana ljubitelji dobre kupovine moći da pronađu posebne ponude omiljenih domaćih i svetskih brendova na jednom mestu i konačno pretvore svoju listu želja u plan za kupovinu.

Poslednji dani jeseni su najbolji podsetnik da je vreme za kvalitetne zimske komade koji traju sezonama, poput toplih kaputa, džempera, čizama, torbi i modnih dodataka za svaki dan, dok je kraj novembra ujedno i pravi trenutak da se bez žurbe izaberu elegantniji komadi za proslave i predstojeće praznike.

Od kozmetike i tehnologije do prvih novogodišnjih poklona

Dobra strategija za kraj novembra nije samo kupovina za sebe, već i pametna priprema za decembarsku euforiju.

Umesto čekanja u redovima u poslednjoj nedelji godine, Black Friday vikend omogućava da na vreme odaberete poklone za porodicu i prijatelje.

Bilo da tražite kozmetičke setove, parfeme, kućne aparate, gedžete, igračke ili kreativna iznenađenja za najmlađe, kupovina na vreme znači manje stresa i više slobodnog vremena tokom praznika.

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Više od obične kupovine: Celodnevni užitak na jednom mestu

Sa više od 100 prodavnica, Delta Planet Niš omogućava da sve obaveze završite brzo na jednom mestu i lako pronađete ono što odgovara svim potrebama i ukusima.

Ipak, najbolja kupovina je ona koja se ne pretvara u trku sa vremenom.

Kafa, ručak sa prijateljima ili bioskop između obilaska radnji čine da čitav šoping postane pravi povod za zajednički izlazak i opušten dan.

Pripremite svoju listu želja na vreme, okupite društvo i iskoristite četiri dana posebnih pogodnosti.

Sve aktuelne ponude i detalje o popustima tokom Black Friday Shopping Weekenda u tržnom centru Delta Planet Niš možete pratiti na zvaničnim kanalima tržnog centra.