BLACK FRIDAY U DELTA PLANET NIŠ: Pretvorite listu želja u plan za kupovinu!
AKO ste odlagali kupovinu tople jakne ili kaputa, kožnih čizama, omiljenog parfema ili nekog kućnog uređaja, naredni dani donose pravi trenutak da to i ostvarite.
U tržnom centru Delta Planet Niš od 27. do 30. novembra održava se Black Friday Shopping Weekend, gde će četiri dana ljubitelji dobre kupovine moći da pronađu posebne ponude omiljenih domaćih i svetskih brendova na jednom mestu i konačno pretvore svoju listu želja u plan za kupovinu.
Poslednji dani jeseni su najbolji podsetnik da je vreme za kvalitetne zimske komade koji traju sezonama, poput toplih kaputa, džempera, čizama, torbi i modnih dodataka za svaki dan, dok je kraj novembra ujedno i pravi trenutak da se bez žurbe izaberu elegantniji komadi za proslave i predstojeće praznike.
Od kozmetike i tehnologije do prvih novogodišnjih poklona
Dobra strategija za kraj novembra nije samo kupovina za sebe, već i pametna priprema za decembarsku euforiju.
Umesto čekanja u redovima u poslednjoj nedelji godine, Black Friday vikend omogućava da na vreme odaberete poklone za porodicu i prijatelje.
Bilo da tražite kozmetičke setove, parfeme, kućne aparate, gedžete, igračke ili kreativna iznenađenja za najmlađe, kupovina na vreme znači manje stresa i više slobodnog vremena tokom praznika.
Više od obične kupovine: Celodnevni užitak na jednom mestu
Sa više od 100 prodavnica, Delta Planet Niš omogućava da sve obaveze završite brzo na jednom mestu i lako pronađete ono što odgovara svim potrebama i ukusima.
Ipak, najbolja kupovina je ona koja se ne pretvara u trku sa vremenom.
Kafa, ručak sa prijateljima ili bioskop između obilaska radnji čine da čitav šoping postane pravi povod za zajednički izlazak i opušten dan.
Pripremite svoju listu želja na vreme, okupite društvo i iskoristite četiri dana posebnih pogodnosti.
Sve aktuelne ponude i detalje o popustima tokom Black Friday Shopping Weekenda u tržnom centru Delta Planet Niš možete pratiti na zvaničnim kanalima tržnog centra.
Preporučujemo
KUTAK ZA AVANTURE KOJE SE PAMTE: Šoping-centar Delta Planet Niš mesto za celu porodicu
24. 11. 2026. u 10:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Zbog ovog kontroverznog snimka iz GTA 6 traže zabranu igre
NAKON izlaska Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19. novembra, javnost je podeljena zbog snimaka koji prikazuju visok stepen realizma u scenama nasilja i uznemiravanja.
25. 11. 2026. u 18:01
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)