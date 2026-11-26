POLICIJA i vatrogasci brzo su reagovali na licu mesta, a istragu sada vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu uz intenzivnu potragu za počiniocima.

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Dramatične scene odigrale su se noćas oko jedan sat iza ponoći u beogradskom naselju Mali Mokri Lug, kada je u velikom požaru u Bulevaru kralja Aleksandra potpuno uništeno čak osam automobila.

Sve ukazuje na to da je požar namerno podmetnut, a snimci sa sigurnosnih kamera otkrivaju detalje, piše Telegraf.

Nadzorna kamera je navodno zabeležila trenutak izbijanja vatre. Na snimku, kako tvrdi Telegraf, se jasno vide dvojica maskiranih muškaraca kako pod okriljem noći prilaze jednom parkiranom automobilu marke "mercedes" i pale ga.

Plamen je u rekordnom roku zahvatio vozilo, a vatrena stihija se munjevitom brzinom proširila na okolne automobile koji su bili parkirani u neposrednoj blizini. Gust dim i vatra probudili su stanare ovog dela Zvezdare, a pre nego što su vatrogasne ekipe uspele da lokalizuju i ugase požar, vatra je progutala ukupno osam vozila, pričinivši ogromnu materijalnu štetu.

Na lice mesta odmah su izašle policijske patrole i obavile uviđaj.

Istragu o ovom incidentu preuzelo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje u saradnji sa policijom intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti, motivu napada, kao i na identifikaciji i pronalasku dvojice maskiranih piromana sa snimka.

Srećom, u ovoj vatrenoj stihiji nije bilo povređenih osoba.

(Telegraf)