U NASTAVKU borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici UKP, Službe za borbu protiv korupcije MUP Srbije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su tri osobe iz Kikinde.

Foto: Depositphotos/pryzmat

One se terete da su izvršile krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Sumnja se da su M. L. (66), U. M. (66) i D. P. (56), u svojstvu članova Izvršnog odbora jednog privrednog društva iz Kikinde, tokom 2025. i 2026. godine omogućili isplatu stimulacija i naknada zaposlenima za aktivnosti koje nisu bile u vezi sa obavljanjem delatnosti ovog preduzeća, odnosno za odlazak zaposlenih na mitinge i okupljanja građana.

Na ovaj način je, kako se sumnja, tom privrednom društvu pričinjena šteta u iznosu od oko 15.202.000 dinara.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.