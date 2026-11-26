HAPŠENJE U KIKINDI: Davali stimulacije radnicima na štetu firme
U NASTAVKU borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici UKP, Službe za borbu protiv korupcije MUP Srbije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu uhapsili su tri osobe iz Kikinde.
One se terete da su izvršile krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
Sumnja se da su M. L. (66), U. M. (66) i D. P. (56), u svojstvu članova Izvršnog odbora jednog privrednog društva iz Kikinde, tokom 2025. i 2026. godine omogućili isplatu stimulacija i naknada zaposlenima za aktivnosti koje nisu bile u vezi sa obavljanjem delatnosti ovog preduzeća, odnosno za odlazak zaposlenih na mitinge i okupljanja građana.
Na ovaj način je, kako se sumnja, tom privrednom društvu pričinjena šteta u iznosu od oko 15.202.000 dinara.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, i oni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.
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