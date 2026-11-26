Siniša Mali vodi Ministarstvo privrede do izbora novog ministra
VLADA Srbije u tehničkom mandatu donela je Odluku da Siniša Mali preuzme ovlašćenja ministra privrede do izbora novog ministra, objavljeno je danas u Službenom glasniku.
Odluku je 25. novembra potpisao premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut.
Prethodno je Adrijana Mesarović podnela ostavku na funkciju ministarke privrede nakon što je izabrana za narodnu poslanicu.
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