EVROPSKA komisija će preusmeriti deo novca namenjenog Srbiji, Bosni i Hercegovini i tzv. Kosovu ka Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji zbog različitog napretka tih zemalja u sprovođenju reformi dogovorenih sa Briselom, potvrdila je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sinoć nakon samita Evropske unije i Zapadnog Balkana.

Mykhaylo Palinchak / Zuma Press / Profimedia

Prema informacijama koje je ranije objavio Politico, Crna Gora i Albanija trebalo bi da dobiju 15 odsto više sredstava iz Plana rasta nego što im je prvobitno bilo namenjeno, dok bi Severna Makedonija trebalo da dobije deset odsto više.

- Evropska komisija će preusmeriti novac iz Plana rasta - potvrdila je sinoć predsednica EK Ursula fon der Lajen.

- Prema jutrošnjem izveštaju, Crna Gora i Albanija treba da dobiju 15 odsto više, Severna Makedonija 10 odsto više. Tako je osmišljena uslovljenost Plana rasta: reforme donose novac, propušteni rokovi koštaju. S obzirom na političku situaciju u svakoj od tri zemlje, pitanje je kako će se ovi rezovi shvatiti i da li će biti dovoljni da pokrenu Beograd, Prištinu i, posebno, Sarajevo u drugom pravcu - napisao je na društvenoj mreži iks Adi Ćerimagić iz Evropske inicijativa za stabilnost (ESI), prenosi Blic.

The European Commission will move Growth Plan money from 🇷🇸🇽🇰🇧🇦 to 🇲🇪🇦🇱🇲🇰, President von der Leyen confirmed this evening. According to this morning's Politico Europe report, 🇲🇪 and 🇦🇱 should get 15 percent more, 🇲🇰 10 percent more. This is how the Growth Plan's conditionality was designed: reforms bring money, missed deadlines cost money. Given the political situation in each of the three countries, the question is how these cuts will be understood and whether they will be enough to move Belgrade, Pristina and, in particular, Sarajevo in a different direction. — Adi Ćerimagić (@adicerimagic) November 25, 2026

Radi se o novcu iz Plana rasta za zapadni Balkan, finansijskog instrumenta vrednog šest milijardi evra kojim Evropska unija želi da ubrza ekonomsko približavanje zemalja regiona Uniji, ali i da podstakne sprovođenje reformi koje su preduslov za članstvo.

Propušteni rokovi imaju cenu

Planom je za period od 2024. do 2027. godine predviđeno dve milijarde evra bespovratnih sredstava i četiri milijarde evra povoljnih zajmova. Međutim, za razliku od nekih drugih oblika evropske finansijske pomoći, isplata sredstava direktno je povezana sa ispunjavanjem unapred dogovorenih reformskih obaveza.

Među njima su jačanje vladavine prava, reforma javne uprave, borba protiv korupcije i poboljšanje poslovnog okruženja.

Mehanizam je osmišljen tako da zemlje koje ne sprovedu reforme u predviđenim rokovima mogu izgubiti deo sredstava, dok one koje ispunjavaju svoje obaveze mogu računati na dodatni novac.

Odluka Evropske komisije stoga ima i političku težinu. Brisel zemljama regiona šalje poruku da zastoj u reformskim procesima više ne mora značiti samo usporavanje pristupnih pregovora, već i konkretan finansijski gubitak.

Tri zemlje mogle bi dobiti još 338 miliona evra

Fon der Lajen je istakla da su zemlje zapadnog Balkana pre godinu dana ispunile tek 38 odsto reformskih obaveza čiji su rokovi istekli, dok je taj udeo danas porastao na 63 odsto.

- Napredak u sprovođenju reformi mogao bi Crnoj Gori, Albaniji i Severnoj Makedoniji već u narednim nedeljama omogućiti pristup dodatnim sredstvima u ukupnom iznosu od 338 miliona evra - navela je predsednica Fon der Lajen.

Konačni iznosi novca koje će pojedine zemlje izgubiti još nisu objavljeni. Međutim, glavni kosovski pregovarač sa Evropskom unijom Jeton Zulfaj početkom novembra priznao je da je Kosovo zbog propuštanja rokova izgubilo oko 43,8 miliona evra. Od 13 reformskih koraka za koje je produženi rok istekao u junu, Kosovo je ispunilo samo sedam.

Bosni i Hercegovini sredstva su već jednom smanjena. Evropska komisija je u julu prošle godine umanjila prvobitno predviđeni iznos za deset odsto zbog kašnjenja u dostavi reformske agende.

Posebno je značajno što je najava preraspodele sredstava stigla nakon samita na kojem Srbija drugu godinu zaredom nije učestvovala.

Srbiji je u okviru Plana rasta prvobitno bilo namenjeno skoro 1,6 milijardi evra, najviše od svih šest zemalja zapadnog Balkana. Dodatni uslov za pristup evropskom novcu za Beograd i Prištinu jeste konstruktivno učešće u procesu normalizacije međusobnih odnosa.

Istovremeno, Brisel sve otvorenije ističe Crnu Goru i Albaniju kao predvodnice procesa proširenja. Von der Leyen je ocenila da se Crna Gora približava završetku pristupnih pregovora, dok Albanija prema istom cilju napreduje impresivnom brzinom.

Ostaje pitanje da li će finansijski gubici biti dovoljan podsticaj vlastima u Beogradu, Prištini i Sarajevu da ubrzaju sprovođenje reformi ili će se razlike među zemljama zapadnog Balkana u procesu približavanja Evropskoj uniji nastaviti povećavati.