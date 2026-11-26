MUČIO SUPRUGU POD DEJSTVOM NARKOTIKA: Uhapšen Smederevac zbog nasilja u porodici
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su P. Ž. (34) iz Smedereva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. On je, kako se sumnja, nad svojom suprugom vršio psihičko i fizičko nasilje i naneo joj lake telesne povrede.
Po nalogu osnovnog javnog tužioca, osumnjičeni je testiran na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu i utvrđeno je da je bio pod dejstvom spida. Policijski službenici su pretresom kuće osumnjičenog pronašli i zaplenili oko 70 grama materije za koju se sumnja da je spid, pa će protiv njega, nakon veštačenja, biti podneta odgovarajuća krivična prijava.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom javnom tužiocu u Smederevu.
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